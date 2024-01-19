В Кремле отреагировали на дела о массовых беспорядках в Башкирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что не совсем согласен с определением «массовые беспорядки» в Башкирии. Об этом он сказал во время брифинга.

При этом он пояснил, что речь идет о неюридическом термине. Местные органы власти сами определяют, когда протесты и акции юридически подпадают именно под статью о массовых беспорядках.

«Если какие-то акции которые не были согласованы, то они попадают под определенные статьи. Здесь я использовал не юридический термин, а термин, который определяет количество людей. В неюридическом плане — не согласен, что это были массовые беспорядки», — объяснил Песков.

При этом Песков пояснил, что происходящие в последние дни в Башкортостане протесты не являются массовыми, есть отдельные проявления.

Массовые беспорядки в городе Баймак в Республике Башкортостан начались 17 января у здания суда, где вынесли приговор по делу об экстремизме Фаилю Алсынову.

После беспорядков полиция завела уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти. В минздраве республики уточняли, что пострадавшим оказали помощь, никто из них не нуждается в госпитализации.

18 января глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что «группа лиц, часть из которых находится за рубежом», призывают к отделению Башкортостана от России.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.