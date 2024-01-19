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Супруги из Крыма заманили к себе в дом подругу и взяли ее в сексуальное рабство

В Крыму супруги позвали знакомую в гости и изнасиловали ее на глазах у ребенка

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Depositphotos

В Крыму семейная пара пригласила знакомую на праздник и взяла ее в сексуальное рабство. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

17 января безработные супруги позвонили подруге и позвали ее в гости на семейное торжество. Женщина согласилась прийти, но как только она пришла в дом к знакомой паре в СНТ «Мичуринец-3», хозяева заперли гостью в подвале.

После этого муж и жена выпили и стали избивать пленницу, а затем несколько раз изнасиловали в детской, прямо на глазах у своей семилетней дочери.

Сожитель пропавшей в гостях женщины стал переживать и вызвал полицию. В итоге пару, надругавшуюся над потерпевшей, задержали. Возбуждены уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании и незаконном лишении свободы.

Ранее россиянин похитил бывшую жену и удерживал ее в своем доме, регулярно избивая.

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