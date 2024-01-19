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Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Синоптик Шувалов: в Москве в выходные будет морозная и солнечная погода

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В предстоящие выходные в Москве ожидаются легкие морозы, без осадков. Будет преимущественно солнечно и безветренно, а на следующей неделе в столицу придет очередная оттепель, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

Завтра, 20 января, температура воздуха в столице составит 8-10 градусов мороза, в воскресенье – 12-14 градусов ниже нуля. В последний день недели более вероятна солнечная погода.

«Кроме того, в выходные уляжется ветер, он уже сейчас стал значительно слабее, чем днем раньше, его скорость составит 3-8 м/с. Не ожидается в выходные и существенных осадков», — рассказал синоптик.

Однако к началу новой рабочей недели погода резко изменится. Так, в понедельник и вторник будет сильный ветер порывами до 12-14 м/с, придут снегопады. Вместе с тем потеплеет до -3…-8 градусов.

В среду и четверг в Москве может пройти мокрый снег с дождем, добавил Шувалов. По его словам, ледяного дождя в столице пока не ожидается, но на следующей неделе в город придет вторая оттепель с начала года.

Ранее нескольким регионам России спрогнозировали аномальные снегопады.

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