Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Развожаев связал громкие звуки в Севастополе с учениями военнослужащих

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Громкие звуки, которые утром 19 января раздались в Севастополе, связаны с учебными стрельбами на местном военном полигоне. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор населенного пункта Михаил Развожаев.

«Громкие звуки в Севастополе — это военные проводят учебные стрельбы», — отметил он.

По словам главы города, тренировки проходят на полигоне в Казачьей бухте. При этом Развожаев уточнил, что в зависимости от направления порывов ветра звуки стрельбы можно услышать в разных частях населенного пункта.

17 января в Севастополе была объявлена воздушная тревога, которая действовала в течение 24 минут. Тогда же в районе Севастопольской бухты был зафиксирован столб дыма. Губернатор города пояснил, что дым появился из-за применения военными табельных средств маскировки кораблей.

За день до этого в центре Севастополя раздались громкие звуки, которые были связаны с учениями Черноморского флота. В населенном пункте прошли тренировки расчетов противоподводной диверсионной обороны (ППДО), рассказал Развожаев.

Ранее жителей Севастополя предупредили о рассылке фейковых сообщений об эвакуации из города.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами