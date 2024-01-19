Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Громкие звуки, которые утром 19 января раздались в Севастополе, связаны с учебными стрельбами на местном военном полигоне. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор населенного пункта Михаил Развожаев.

«Громкие звуки в Севастополе — это военные проводят учебные стрельбы», — отметил он.

По словам главы города, тренировки проходят на полигоне в Казачьей бухте. При этом Развожаев уточнил, что в зависимости от направления порывов ветра звуки стрельбы можно услышать в разных частях населенного пункта.

17 января в Севастополе была объявлена воздушная тревога, которая действовала в течение 24 минут. Тогда же в районе Севастопольской бухты был зафиксирован столб дыма. Губернатор города пояснил, что дым появился из-за применения военными табельных средств маскировки кораблей.

За день до этого в центре Севастополя раздались громкие звуки, которые были связаны с учениями Черноморского флота. В населенном пункте прошли тренировки расчетов противоподводной диверсионной обороны (ППДО), рассказал Развожаев.

Ранее жителей Севастополя предупредили о рассылке фейковых сообщений об эвакуации из города.