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В Германии призвали раскрыть планы ФРГ в отношении русскоязычного населения

Немецкие правозащитники призвали раскрыть планы ФРГ в отношении русскоязычных

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Depositphotos

Немецкие правозащитники призвали раскрыть планы ФРГ в отношении русскоязычного населения в случае конфликта с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

В VADAR указали на публикацию в газете Bild от 14 января, в которой указываются секретные материалы бундесвера о возможной войне между НАТО и Россией летом 2025 года. В Минобороны ФРГ при этом подчеркнули, что материалы являются гипотетическим сценарием, которые военные рассматривают регулярно.

«Власти обязаны рассекретить данные, напрямую касающиеся судеб сотен тысяч людей <...> И самое главное: каким образом именно в Германии — с учетом нашего исторического прошлого — стал возможен сам факт разработки планов войны с Россией?» — говорится в обращении правозащитников.

До этого главнокомандующий объединенными силами в Европе, генерал ВВС США Кристофер Каволи сообщал, что на будущей неделе альянс проведет особо масштабные учения.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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