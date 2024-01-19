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Сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона, планировавшего покушение на российских военных

ФСБ: в Хабаровске задержан агент ГУР, планировавший уничтожить воинские части РФ

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки, которого подозревают в подготовке ликвидации российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные спецслужб.

Спецслужба установила, что задержанный собирался уничтожить военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края. Мужчина действовал по поручению иностранной спецслужбы, добавили в ФСБ.

Силовики также выяснили, что житель Хабаровска собирал и передавал информацию о радиочастотах, которые использует Минобороны РФ. Кроме того, он собирал и передавал данные о военных, участвующих в специальной военной операции (СВО). Все это он делал по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, заявили в ФСБ.

На мужчину завели уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена).

До этого Верховный суд Крыма приговорил готовившего диверсию на объекте энергетики на полуострове. По данным следствия, мужчина по заданию Главного управления разведки Украины фотографировал один из объектов жизнеобеспечения населения для дальнейшего его подрыва. В итоге мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в отношении жительницы Ижевска возбудили уголовное дело за участие в украинской организации.

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