Горнолыжные курорты Северной Кореи сравнили с российскими

Горнолыжные курорты в России во многом превосходят северокорейские, убежден вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян. В Масикрёне в КНДР горы ниже, а стоимость поездки туда обойдется в 150 тыс. рублей на двоих за пять дней, объяснил он свое мнение в беседе с НСН.

Напомним, сегодня стало известно о первой группе российских туристов на горнолыжный курорт Северной Кореи Масикрён. Всего туда отправятся 100 человек из разных регионов. Этот курорт больше подойдет начинающих лыжникам, считает Мкртчян. Самая высокая точка там – 1340 метров.

Туристов в Масикрёне размещают в отеле на 120 номеров с северокорейским сервисом.

«При этом цены тоже не маленькие – поехать вдвоем на пять дней порядка 150 тыс. рублей, плюс еще за каталку надо заплатить, — отметил эксперт туротрасли. — Плюс здесь надо заморачиваться с северокорейской визой, которую дают далеко не всем. Думаю, за эту зиму максимум сто российских туристов туда съездят. Российские курорты ни на одну, а на десять голов выше этого северокорейского курорта».

В числе продвинутых российских курортов Мкртчян назвал «Горный воздух» на Сахалине, Шерегеш на Алтае, «Красную поляну» в Сочи. Эти курорты не только более развитые, но и обойдутся дешевле, отметил специалист.

«Понятно, что человек из Петербурга или Ростова не поедет кататься в Северную Корею. Это локальная история, речь идет только о жителях Приморского края», — заключил он.

Первый тур на северокорейский лыжный курорт запланирован на 9 февраля.

Турэксперты ранее объяснили россиянам правила путешествия в Северную Корею.