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Канадец нашел свой украденный автомобиль в Дубае с помощью Apple AirTag

NYP: устройство Apple AirTag помогли канадцу найти в Дубае свой угнанный автомобиль

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CBC News

Мужчина из Канады нашел свой украденный автомобиль с помощью устройства Apple AirTag, пишет New York Post. Оказалось, его машина уже была на Ближнем Востоке.

Как пишут СМИ, хозяин автомобиля вместе с супругой вернулcя из отпуска и обнаружил, что его машину угнали. Мужчина обратился в полицию, а после сам отследил, где находится внедорожник — внутри салона лежало устройство Apple AirTag, передававшее сигнал на телефон канадца.

Оказалось, автомобиль мужчины находился на стоянке подержанных автомобилей в Дубае. Местная полиция оказалось в данном случае бессильной, поэтому отец канадца, юрист на пенсии, начал искать способ вернуть машину.

Семья наняла в Дубае частного детектива, который обнаружил машину и прислал несколько фото, чтобы владелец транспортного средства мог удостовериться, что это его собственность.

На данный момент расследование дела продолжается.

Ранее полицейские остановили машину для обычной проверки и задержали двух вооруженных угонщиков.

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