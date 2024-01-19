В подконтрольном украинским властям Орехове произошел пожар

Здание ангарного типа загорелось в городе Орехов, который расположен на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального отделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным надзорного органа, сначала в населенном пункте произошли несколько взрывов. После этого в Пологовском районе начался пожар, который к текущему моменту ликвидировали сотрудники экстренных служб.

«Возгорание здания ангарного типа на площади 100 квадратных метров», — уточняется в заявлении.

19 января появилась информация о повреждении объекта критической инфраструктуры в городе Херсоне, который контролируется Киевом. Как рассказал назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александра Прокудин, объект получил повреждения в результате ударов по населенному пункту.

До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что в Херсоне произошли несколько взрывов. Однако местные власти не делали официальных заявлений по этому поводу.

Ранее в двух областях Украины зафиксировали повреждения агропромышленных предприятий.