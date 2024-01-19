В Казахстане установили единый часовой пояс

В Казахстане с 1 марта 2024 на территории всей страны вводится единый часовой пояс, республика будет жить в пятой часовой зоне (UTC +5). О предстоящем переводе стрелок на час назад сообщило Министерство торговли и интеграции Казахстана.

«Согласно изменениям, в постановление Правительства акиматам городов Астаны, Алма-Аты, Шымкента в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) следует перевести местное время на 1 час назад», — говорится в пресс-релизе.

До конца февраля в республике будут еще сохраняться два часовых пояса: UTC +5 и UTC +6. В последнем часовом поясе жила большая часть страны, в том числе Астана и Алма-Ата. Ученые из Казахстана в составе рабочей группы по вопросам исчисления времени сообщали, что время UTC +6 негативно влияет на биологические ритмы и здоровье человека.

До этого газета Daily Mail сообщала, что перевод часов на зимнее время связан с риском развития депрессии. Кроме того, нарушения циркадных ритмов, вызванные новым форматом времени, могут спровоцировать инсульт и сердечный приступ.

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