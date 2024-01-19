Названы причины частых отказов россиянам в оформлении ипотеки

Количество отказов россиянам в оформлении ипотеки связано в первую очередь с тем, что требования банков значительно ужесточились, объяснил эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Кредитные организации теперь по-другому оценивают платежеспособность заемщиков, отметил он в беседе с телеканалом «360».

«Банки более тщательно проверяют [платежеспособность], запрашивают подтверждающие документы. Не для всех эта проверка подходит, в связи с этим число отказов увеличилось», — пояснил Ракута.

Раньше банк при зарплате клиента в 100 тыс. рублей мог выдать ипотеку с ежемесячным платежом в 50 тыс. рублей, однако сегодня этот подход поменялся, добавил брокер. Теперь на ипотеку можно направить 40 тыс. из 100.

Кроме того, теперь тщательнее оценивается кредитная история заемщика. Однако все эти ужесточения могут оказаться временными, считает эксперт оп недвижимости.

«Этот момент временный, банки могут как ослабить меры по проверке, так и подкрутить их, тогда отказов станет больше», —пояснил он.

Напомним, в январе россияне стали чаще получать отказы по онлайн-заявкам на ипотечное кредитование. Одобрение если и происходит, то с меньшими лимитами и средней суммой не более 3 млн рублей. Эксперты полагают, что в этом году ипотека может стать для россиян «элементом роскоши».

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