В Белгороде рассказали об изменившемся отношении жителей к обстрелам ВСУ

Жители Белгорода перестали легкомысленно относиться к предупреждениям о возможном обстреле со стороны украинских войск и начали сразу прятаться, как только появляется информация о необходимости пройти в укрытия. Об этом рассказал один из горожан Дмитрий, слова которого приводит РБК.

Мужчина отметил, что до новогодних атак белгородцы нередко оставались на улице даже после сигнала ракетной опасности. Граждане наблюдали за работой местных систем противовоздушной обороны (ПВО), уточнил он.

«Сейчас уже нет беспечности, сейчас уже все прячутся. <...> Просто обратите внимание на то, как прохожие на улицах реагируют на громкие звуки», — сказал Дмитрий, общаясь с журналистами.

14 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о проведении в административном центре региона испытаний защитных конструкций на случай ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что в настоящее время власти пытаются создать дополнительные укрытия в местах скопления людей.

В частности, глава региона обратил внимание на необходимость обезопасить остановки общественного транспорта. При этом он подчеркнул, что применяемые в Белгороде конструкции также используются российскими войсками для защиты личного состава.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ рассказали о состоянии людей, пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря 2023 года.