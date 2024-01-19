Житель Новосибирска продает таракана Артема за 1 млн рублей

Житель Новосибирска разместил объявление о продаже таракана по имени Артем, он просит за него вознаграждение в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает Сиб.фм.

Автор объявления написал, что ищет для питомца достойное жилье. Он предлагает забрать его на проспекте Дзержинского.

«Таракан Артем отличается своими особенностями, такими как плоское тельце длиной до двух сантиметров, треугольная или сердцевидная голова», — говорится в объявлении.

Мужчина также отметил, что у насекомого есть «тяга к обломам и умение надавливать так, что мозг перестает понимать, кто в доме хозяин». Соседствовать с Артемом весело, отметил житель Новосибирска. Сам автор, по его словам, пережил с ним 90-е.

Накануне сообщалось, что жителям Москвы начали предлагать разобрать елку и распутать гирлянду за денежное вознаграждение, такие объявления появились на сайтах и в социальных сетях. Такие услуги предлагают как клининговые компании, так и просто находчивые граждане. Наиболее востребовано распутывание гирлянды «роса», длина которой может составлять более 100 м.

Ранее сообщалось, что мужчина разместил объявление о продаже наркотиков на доме в Москве с помощью проектора.