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Стало известно, сколько в 2024 году будут получать медработники за помощь участникам СВО

В России продлили меры поддержки медработников, помогающих участникам СВО

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Shutterstock

Правительство России продлило на 2024 год меры соцподдержки для медработников, которые помогают участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили на сайте кабмина.

В правительстве отметили, что размер выплат зависит от занимаемой должности работника и суммарно отработанного им времени. Максимальный размер финансовой помощи, например. для руководителей медорганизаций, заведующих хирургическими отделениями, хирургов, анестезиологов и реаниматологов, которые участвуют в хирургических операциях, составит 100 тыс. рублей ежемесячно.

Подобные выплаты полагаются старшим врачам и сотрудникам скорой и неотложной медицинской помощи, а также специалистам, которые проводят судебно-медицинскую экспертизу.

Выплаты до 60 тыс. рублей получат замруководителей медорганизаций, врачи, главные медсестры, завотделениями, где лечат раненых участников СВО.

Специалисты со средним профессиональным медицинским образованием, которые участвуют в хирургических операциях и помогают анестезиологам и реаниматологам, медработники бригад скорой помощи, а также участники судебно-медицинской экспертизы могут получать до 40 тыс. рублей каждый месяц.

Медики, которые участвуют в оказании специализированной медпомощи в стационарах, будут получать по 30 тыс. рублей в месяц. А младший медперсонал и другие работники станций скорой помощи и учреждений судебно-медицинской экспертизы могут получить до 20 тыс. рублей, заключили в правительстве.

Ранее президент Владимир Путин поручил регионам предоставить участникам СВО субсидии на газификацию.

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