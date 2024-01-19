Стало известно, сколько в 2024 году будут получать медработники за помощь участникам СВО

Правительство России продлило на 2024 год меры соцподдержки для медработников, которые помогают участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили на сайте кабмина.

В правительстве отметили, что размер выплат зависит от занимаемой должности работника и суммарно отработанного им времени. Максимальный размер финансовой помощи, например. для руководителей медорганизаций, заведующих хирургическими отделениями, хирургов, анестезиологов и реаниматологов, которые участвуют в хирургических операциях, составит 100 тыс. рублей ежемесячно.

Подобные выплаты полагаются старшим врачам и сотрудникам скорой и неотложной медицинской помощи, а также специалистам, которые проводят судебно-медицинскую экспертизу.

Выплаты до 60 тыс. рублей получат замруководителей медорганизаций, врачи, главные медсестры, завотделениями, где лечат раненых участников СВО.

Специалисты со средним профессиональным медицинским образованием, которые участвуют в хирургических операциях и помогают анестезиологам и реаниматологам, медработники бригад скорой помощи, а также участники судебно-медицинской экспертизы могут получать до 40 тыс. рублей каждый месяц.

Медики, которые участвуют в оказании специализированной медпомощи в стационарах, будут получать по 30 тыс. рублей в месяц. А младший медперсонал и другие работники станций скорой помощи и учреждений судебно-медицинской экспертизы могут получить до 20 тыс. рублей, заключили в правительстве.

Ранее президент Владимир Путин поручил регионам предоставить участникам СВО субсидии на газификацию.