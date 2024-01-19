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Эксперты объяснили, почему в России электромобили не заменят обычные машины

Автоэксперт Моржаретто: электромобили не приспособлены для русской зимы

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Несмотря на преимущества для экологии, в России электромобили не заменят классические машины, так как не приспособлены к условиям русской зимы, заявил заместитель главного редактора журнала «За рулем», автоэксперт Игорь Моржаретто. В морозы электрокары быстро разряжаются, а для обогрева салона требуется слишком много энергии, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Для компенсации недостатков электрических машин требуются дополнения – в качестве примера эксперт привел московский электробус, который обогревается за счет дизельной печки. Причем проблемы с нехваткой мощности у электрокаров возникают не только в России – с этим сталкиваются также жители северных регионов других стран, отметил Моржаретто.

«Действительно, эта проблема пока технически не решена и, может быть, заставит задуматься о том, что электромобиль – это не панацея на сегодняшний день и неполноценная замена обычного автомобиля с ДВС», — пояснил автоэксперт.

На днях сообщалось, что в США из-за морозов начали отказывать станции зарядки электромобилей. Температура воздуха при этом составляла -19 °C.

В России ранее продлили на 2024 год важную льготу для владельцев электрокаров.

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