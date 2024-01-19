Набрана первая группа российских туристов для тура в Северную Корею

Набрана первая группа туристов для поездки на горнолыжный курорт Северной Кореи Масикрён, туда отправятся 100 человек из разных регионов РФ. Об этом сообщает агентство по туризму Приморского края во «ВКонтакте».

Ранее власти Приморья сообщали, что первый тур на курорт Масикрён планируется на 9 февраля.

«Первая группа российских туристов для поездки в КНДР набрана: это жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Калининграда, Ульяновска, Владикавказа, Перми, Рязани, Новосибирска, Екатеринбурга и дальневосточных регионов», — говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что тяжело предугадать дальнейшую судьбу туров в КНДР, но на данный момент Приморье является транзитным пунктом для собравшихся посетить Северную Корею. Приморский турбизнес и сфера гостеприимства создадут комфортные условия для туристов и задел на перспективу при формировании аналогичных туров, добавили там.

В ноябре авиакомпаниям РФ предложили осуществлять рейсы в Северную Корею.

Ранее турэксперт рассказал, как спланировать поездку в КНДР.