Пассажирка автобуса напала на пожилую женщину-кондуктора из-за 100 рублей

Конфликт между пассажиркой и 74-летней женщиной-кондуктором произошел в кемеровском автобусе. Об этом сообщает mk.ru.

Женщина зашла в автобус с ребенком, отдала кондуктору 100 рублей для оплаты проезда, но затем решила расплатиться с помощью карты. Однако кондуктор не стала сразу отдавать купюру женщину и потребовала, чтобы та сначала заплатила за поездку. Тогда родительница устроила скандал и напала на пожилую женщину, ударив ее по голове. К тому моменту, последняя уже вернула агрессивной пассажирке деньги.

Водитель вышел в салон, чтобы защитить коллегу. Он же сообщил дебоширке, что избитому ею кондуктору 74 года, и попросил ее покинуть салон.

«Пострадавшая отходила несколько остановок, сказала, что за 26 лет работы так на нее еще никто не нападал. Пассажиры нашли воду и успокоительное, бабушка продолжила работу», — рассказали очевидцы потасовки в соцсетях.

Ранее в Екатеринбурге мужчина напал в автобусе на мать двоих детей и выбил ей зубы.