Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пассажирка автобуса напала на пожилую женщину-кондуктора из-за 100 рублей

В Кемерово женщина с ребенком напала на кондуктора из-за 100 рублей

close
100%
Shutterstock

Конфликт между пассажиркой и 74-летней женщиной-кондуктором произошел в кемеровском автобусе. Об этом сообщает mk.ru.

Женщина зашла в автобус с ребенком, отдала кондуктору 100 рублей для оплаты проезда, но затем решила расплатиться с помощью карты. Однако кондуктор не стала сразу отдавать купюру женщину и потребовала, чтобы та сначала заплатила за поездку. Тогда родительница устроила скандал и напала на пожилую женщину, ударив ее по голове. К тому моменту, последняя уже вернула агрессивной пассажирке деньги.

Водитель вышел в салон, чтобы защитить коллегу. Он же сообщил дебоширке, что избитому ею кондуктору 74 года, и попросил ее покинуть салон.

«Пострадавшая отходила несколько остановок, сказала, что за 26 лет работы так на нее еще никто не нападал. Пассажиры нашли воду и успокоительное, бабушка продолжила работу», — рассказали очевидцы потасовки в соцсетях.

Ранее в Екатеринбурге мужчина напал в автобусе на мать двоих детей и выбил ей зубы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами