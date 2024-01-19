На Мальдивах дали оценку туристам из России

Туристов из России на Мальдивах считают «требовательными, но отходчивыми». Такой оценкой с РИА Новости поделились представители ведущих мальдивских отелей.

«Туристы из России прямолинейны, иногда их просьбы нестандартны, мы не всегда можем их выполнить, и это их злит. Однако они быстро отходят и начинают снова дружелюбно общаться. Еще они не любят, когда их часто беспокоят, не всегда готовы к общению. Россияне не всегда говорят стандартные вежливые фразы, типа «спасибо», «доброе утро». Но мы поняли: это не значит, что они недовольны или грубы, просто такая культура», — заявил Ахмед Джихад, генеральный менеджер отелей Cocoon Maldives, You & Me Maldives и Joy Island.

Его коллега, генеральный директор Club Med Russia Валерия Заруднева, отмечает, что на Мальдивах россиян интересует активный, в том числе спортивный отдых. При этом число россиян среди туристов в стране постоянно растет — в прошлом году Мальдивы посетило 200 тыс. россиян.

До этого стало известно, что новогодние каникулы большинство российских туристов предпочли провести в Таиланде.

Ранее в праздники россияне чаще стали ходить в театр и кино.