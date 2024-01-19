Врач раскрыла три основные причины ранней седины

Врач-трихолог Юлия Нагайцева указала на основные причины раннего появления седины у молодых людей. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

Нагайцева пояснила, что ранней сединой считается проявление седых волос в возрасте до 25 лет, причем обычно физиология человека тут не при чем.

«К ранней седине может привести дефицит железа, меди, цинка или витаминов группы B. Еще есть генетический фактор, его мы тоже рассматриваем, если у родственников рано появлялась седина. Также может повлиять стрессовый фактор», — пояснила Нагайцева.

Первые седые волосы до 25 лет — повод обратиться к врачу, который подскажет, с чем это связано, считает Нагайцева. И если это не генетическая особенность, а недостаток микроэлементов, то процесс потери пигментации волос можно обратить вспять.

До этого врач рассказала, какие способы помогут мужчинам замедлить процесс облысения.

Ранее врач назвала причины женского облысения.