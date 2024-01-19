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Кабмин предложил ввести дополнительное свидание обвиняемого с ребенком

В Госдуму внесли проект о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком

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Shutterstock

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается дополнительное свидание в течение месяца обвиняемой женщины с ребенком до 14 лет или мужчины, если он один воспитывает такого ребенка. Законопроект опубликован в думской электронной базе.

Кроме этого, законодательной инициативой предлагается увеличить число телефонных разговоров обвиняемых с шести до 12.

До этого комиссия кабмина одобрила конфискацию имущества по статье о фейках о ВС РФ. После лидеры фракций Госдумы составили этот закон.

В Волгоградской области весной 2024 года к помощи семьям участников спецоперации начнут привлекать жителей, которые получили наказание в виде общественных работ.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».

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