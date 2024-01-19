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Роспотребнадзор взял пробы на месте ДТП грузовика с фтороводородной кислотой в Москве

В Москве перевернулся грузовик с фтороводородной кислотой, загрязнений нет

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Shutterstock

Управление Роспотребнадзора по Москве не выявило загрязнения воздуха после ДТП с грузовиком, который перевозил фтороводородную кислоту. Как пишет РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства, авария произошла на севере столицы.

«Поступила информация о ДТП на Ленинградском шоссе, 25-й километр (в районе строительства развязки), в результате которого произошло повреждение контейнера с фтороводородной кислотой, расположенной на платформе грузового автомобиля марки Volvo», — уточнили в ведомстве.

На место ЧП выехали специалисты. Они взяли пробы атмосферного воздуха на содержание фтороводородной кислоты. Отбор проводился около ближайших малоэтажных частных домов на расстоянии 50 метров от места, где перевернулся грузовик.

«По результатам проведенных исследований превышений гигиенических нормативов не зафиксировано», — указали в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что ситуация с загрязнением атмосферного воздуха в городе находится на постоянном контроле.

18 января грузовик в Москве потерял на дороге 17-тонный контейнер с химвеществом.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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