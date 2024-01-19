Россияне считают лучшей инвестицией образование, худшей — криптовалюту

Большинство опрошенных россиян (31%) рассматривают инвестицию в себя как лучшее вложение денег. Еще 23% хотели бы профинансировать предприятие или бизнес для дальнейшей генерации прибыли. Меньше всего респондентов (9%) готовы вложить деньги в криптовалюту. Это показало исследование исследовательского центра Позиция и Хекслет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Инвестиции в себя позволяют россиянам повысить свою ценность на рынке труда. Каждый третий (34%) хотел бы вкладывать деньги в образование, чтобы выигрывать конкуренцию у других специалистов. Еще четверть респондентов отметили, что хотели бы с помощью такого вложения получить актуальную профессию, а 22% через образование рассчитывают на удаленный график работы. Только 17% рассматривают такую инвестицию как способ улучшить рабочие навыки.

Россияне считают вложение в образование окупаемым. Абсолютное большинство опрошенных (64%) верят, что такие инвестиции принесут дивиденды, однако четверть (25%) считает, что все зависит от человека. Только 8% опрошенных утверждают, что такие инвестиции никогда не окупятся. При этом, почти половина (48%) отмечают, что готовы тратить на образование от 25 до 50 тысяч рублей в месяц.

Высшие учебные заведения не теряют популярность у россиян. Почти треть опрошенных (31%) считают вуз перспективной и окупаемой тратой. В топ-3 также вошли онлайн-курсы (27%) и MBA (22%). Респонденты назвали самые перспективные сферы: IT (33%), экономическое образование (26%) и маркетинг (23%).

«Ажиотаж вокруг IT-профессий безусловно снизился. Те, кто планировали без труда стать разработчиками, уже оставили индустрию. Для развития в такой динамичной профессии недостаточно получить базовые знания языков программирования. Разработка и сфера IT — это про постоянное развитие и качественное образование. Однако на рынке по-прежнему высокий спрос на профессиональные кадры с фундаментальной базой или хорошим», — прокомментировал сооснователь онлайн-школы программирования Хекслет Кирилл Мокевнин.

Те, кто выбрал сферу IT, 42% считают самой перспективной профессию разработчика. Еще 17% выбрали профессию менеджера проектов в IT, а 16% — аналитика данных.

Ранее у россиян стало больше «свободных денег».