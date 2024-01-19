Россияне стали покупать больше икры и мандаринов на Новый год

Частота покупок красной икры в новогодние праздники выросла на 21%. На втором месте по приросту — мандарины и искусственные ели (14%), на третьем — шампанское и елочные игрушки (+13%). Это показало исследование «Платформы ОФД» и СберАналитики, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Что касается цен, то в сравнении с аналогичным периодом прошлого года они показали как рост, так и снижение. Так, цена красной икры снизилась на 3% и составила 6205 рублей в новогодний сезон. Среди подешевевших товаров можно также отметить слабосоленую сельдь. Цена на этот продукт упала на 3% и к началу 2024 года составила 287 рублей за килограмм. А стоимость на мандарины увеличилась на 30% и составила 221 рубль за килограмм. На 15% поднялась цена на елочные игрушки, на 10% — наборы сладких подарков, на 4% — шампанское.

Исследование также показало, что большинство жителей страны готовы расходовать на праздничный новогодний стол от 3 до 10 тыс. рублей (53%), 19% — более 10 тыс. рублей и примерно столько же — 18% — менее 3 тыс. При этом большинство опрошенных не представляют свой новогодний стол без фруктов (13 %), игристого вина (12%), мяса (11%) и рыбной икры (10%). А среди любимых новогодних блюд и продуктов чаще всего называли салат «Оливье» и мандарины.

Те, кто встречает Новый год дома, при подготовке к празднику закупают продукты в гипермаркетах (36%) и сетевых магазинах (33%). 15% совершают покупки на рынках и только 8% заказывают через сервисы доставки еды.

Ранее Росрыболовство раскрыло, сколько тонн икры за новогодние праздники купили россияне.