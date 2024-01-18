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Собака помогла спасти хозяйку, сорвавшуюся с обрыва

NBC: в США сорвавшуюся с обрыва туристку спасли благодаря собаке

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На Гавайях туристку, сорвавшуюся с обрыва высотой более 60 метров, удалось спасти благодаря ее собаке. Животное, громко лаявшее на крутом склоне, заметили очевидцы. Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел на туристической тропе Ланипо-Ридж в районе Каймуки на Гавайях, собаку, которая стояла и громко лаяла на крутом склоне горы заметили очевидцы и сообщили о животном в экстренные службы.

Один из спасателей сумел подобраться к псу и заметил ниже в расщелине сумку с вещами, но не придал этому значения. Животное доставили в ветклинику и позвонили по номеру телефона, оставленному на адреснике на шее собаки.

Когда на звонки никто не ответил, полицейские начали искать машину женщины, авто обнаружили на въезде в популярный у туристов парк. Была развернута масштабная поисковая операция, женщину без сознания нашли на склоне горы, вертолетом ее доставили в ближайшую больницу.

Ранее домашний пес спас спящего ребенка от диабетической комы.

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