СК и Генпрокуратура поддержали проект о конфискации имущества за фейки о ВС

Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ, разработанный лидерами думских фракций, был концептуально поддержан СК РФ, Генпрокуратурой, Минюстом и Росфинмониторингом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

«Законопроект предварительно проработан и концептуально поддержан Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, Минюстом России, Росфинмониторингом», — говорится в пояснительной записке.

До этого комиссия кабмина одобрила конфискацию имущества по статье о фейках о ВС РФ. После лидеры фракций Госдумы составили этот закон.

В подобных случаях у осужденных могут начать изымать непосредственные орудия преступления, включая мобильные устройства и компьютеры. Однако авторы публикации подчеркнули, что данная инициатива еще не была внесена на рассмотрение в парламент.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».