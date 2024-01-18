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СК и Генпрокуратура поддержали проект о конфискации имущества за фейки о ВС

Проект о конфискации имущества за фейки об армии концептуально поддержан СК и ГП

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«Газета.Ru»

Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ, разработанный лидерами думских фракций, был концептуально поддержан СК РФ, Генпрокуратурой, Минюстом и Росфинмониторингом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

«Законопроект предварительно проработан и концептуально поддержан Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, Минюстом России, Росфинмониторингом», — говорится в пояснительной записке.

До этого комиссия кабмина одобрила конфискацию имущества по статье о фейках о ВС РФ. После лидеры фракций Госдумы составили этот закон.

В подобных случаях у осужденных могут начать изымать непосредственные орудия преступления, включая мобильные устройства и компьютеры. Однако авторы публикации подчеркнули, что данная инициатива еще не была внесена на рассмотрение в парламент.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».

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