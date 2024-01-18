Дикая лиса искусала двух человек в Челябинской области

В Озерске Челябинской области два человека пострадали от укусов лисы, им потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления № 71 ФМБА России.

В Озерске зафиксированы два случая нападения дикой лисы на людей, одного человека лиса укусила в районе бассейна «Дельфин», второго — у жилого дома по проспекту Карла Маркса.

Как отметили специалисты ФМБА, нападение не было спровоцировано пострадавшими, хищник ведет себя агрессивно и набрасывается на людей. Пострадавшие обратились за медицинской помощью и получили необходимое в таких случаях лечение.

Озерск находится в природном очаге бешенства и относится к зоне высокой опасности заражения людей, владельцам домашних животных рекомендовано привить их от бешенства.

Ранее отец и сын заразились бешенством после укуса домашнего кота.