Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дикая лиса искусала двух человек в Челябинской области

В Челябинской области лиса искусала двух человек

close
100%
Reuters

В Озерске Челябинской области два человека пострадали от укусов лисы, им потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления № 71 ФМБА России.

В Озерске зафиксированы два случая нападения дикой лисы на людей, одного человека лиса укусила в районе бассейна «Дельфин», второго — у жилого дома по проспекту Карла Маркса.

Как отметили специалисты ФМБА, нападение не было спровоцировано пострадавшими, хищник ведет себя агрессивно и набрасывается на людей. Пострадавшие обратились за медицинской помощью и получили необходимое в таких случаях лечение.

Озерск находится в природном очаге бешенства и относится к зоне высокой опасности заражения людей, владельцам домашних животных рекомендовано привить их от бешенства.

Ранее отец и сын заразились бешенством после укуса домашнего кота.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами