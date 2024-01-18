Россиянин поджег в арендованной квартире шторы и спалил все жилье

В Оренбурге ранее судимого местного жителя подозревают в поджоге чужой квартиры. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда города.

По версии следствия, в апреле 2023 года подозреваемый, находясь в арендованной квартире, поджег в одной из комнат шторы зажигалкой. В итоге огонь перекинулся на другие вещи. Общая сумма нанесенного пожаром ущерба составила 679 063 рубля.

О мотивах злоумышленника информация отсутствует.

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