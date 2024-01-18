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Россиянку оштрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов

Жительница Тулы получила за фиктивную регистрацию мигрантов штраф 100 тыс. руб.

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Жительницу Тулы признали виновной в фиктивной постановке на учет мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомство установило, что в апреле 2023 года 57-летняя тулячка зарегистрировала в принадлежащем ей помещении шестерых иностранцев, зная, что те не будут находиться в непригодном для проживания помещении.

Из-за действий женщины у специалистов миграционного учета не было возможности контролировать, соблюдают ли иностранцы правила пребывания на территории РФ.

В результате женщину признали виновной по уголовной статье и обязали ее заплатить штраф размером 100 тыс. рублей.

Ранее в Петербурге 15 мигрантам вручили повестки сразу после получения паспортов России.

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