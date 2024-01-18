На Балаклавской ТЭС в Крыму отключились два энергоблока

Из-за ложного срабатывания газового оборудования на Балаклавской ТЭС, Севастополь оказался без света. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава региона отметил, что инцидент произошел 18 января в 18:05, в результате чего были отключены два энергоблока. По его данным, от энергии отключены Балаклава, бухты Казачья и Камышовая, Фиолент, центральная часть города, улицы Ленина и Большая Морская.

Губернатор рассказал, что на месте работают оперативные бригады, а также заверил, что энергоснабжение будет восстановлено в течение часа.

18 января в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за подъема уровня воды в реках.

До этого бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь Украине ударить по Крыму.

17 января Развожаев сообщил, что в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Ранее в Госдуме призвали объявить экс-главкома НАТО в розыск из-за заявлений по Крыму.