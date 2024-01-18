Глава «СК Капитал» назвал цифровые идеи и продукты ключевыми элементами выставки «Россия»

Цифровые идеи и продукты — ключевые элементы в экспозиции многих регионов и корпораций на Международной выставке-форуме «Россия». Об этом в выпуске программы «Россия в деталях с Евгенией Стуловой» заявил генеральный директор венчурного фонда «СК Капитал» Владимир Сакович.

По его словам, серьезная доля этих идей связана с цифровизацией компаний, с повышением удобства общения регионов с гражданами, что приводит к росту их экономических показателей. Он подчеркнул, что выставка является хорошим срезом того, что сегодня происходит в России.

Также Сакович отметил, что прошедший на выставке День цифровизации дает возможность под новым углом посмотреть на развитие страны. Эксперт обратил внимание, что этому направлению на выставке уделяется большое внимание.

Кроме того, он напомнил, что раньше около половины компаний в России были иностранными. По его мнению, это во многом мешало развиваться отечественному сегменту. Сакович подчеркнул, что уход иностранных организаций с российского рынка в 2022 году освободил огромные ниши для отечественных компаний, многие из которых смогли вырасти на 50-100% в год, кратно увеличить штат сотрудников. При этом он добавил, что многие специалисты из уехавших из России в 2022 году вернулись и намерены остаться.

«Они посмотрели, как устроен мир, и осознали, что лучше города, чем Москва и лучше страны, чем Россия, для жизни и развития нет. Многие из тех, кто остался за границей, все равно так или иначе работают на российские компании. В этом есть ряд плюсов. Первое — специалисты находятся в разных часовых поясах, и компании могут организовать работу 24 на 7. Второе — ребята обогащаются знаниями, полученными в других странах», — сказал глава «СК Капитал».

Обсуждая тренды на ближайшие годы, эксперт отметил, что в России ожидается увеличенное число первых размещений на бирже. По его словам, компании стали лучше, и внутри страны появилось больше денег, которые инвесторы хотят вложить.

«2024 и 2025 годы должны стать «бумовыми» с точки зрения размещений на IPO. Есть большая поддержка от государства», — пояснил Сакович.

Следующий этапом за развитием цифровых сервисов для населения Сакович называет цифровизацию промышленности. «Это дополнительные рынки для наших IT-компаний. Они с большим вниманием смотрят на Россию, которая смогла построить цифровой суверенитет. Наши ИТ-решения стали куда более привлекательными для иностранных клиентов, потому что не ангажированы политически», — подчеркнул глава «СК Капитал».

Он отметил, что от успешности Россия в экспорте зависит заработок инвесторов на отечественных IT-продуктах