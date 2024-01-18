На выставке «Россия» «Роснефть» расскажет о методах диагностики генетических заболеваний

На Международной выставке-форуме в рамках Недели генетики в павильоне «Роснефти» на ВДНХ 19 января состоится презентация генетической инициативы «100 000+Я». Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что инициатива направлена на прочтение геномов 100 тыс. россиян для развития диагностики генетически обусловленных и социально значимых заболеваний. Также в ее рамках ведется разработка новых подходов к терапии заболеваний и создании соответствующих лекарств. Проект реализуется Центром полногеномного секвенирования при поддержке «Роснефти».

«О проекте «100 000+Я» посетителям павильона расскажут директор Департамента научно-технического развития и инноваций «Роснефти» Александр Пашали и представитель центра Алина Демкина», — говорится в сообщении.

С 16 по 21 января в павильоне «Роснефти» проходит Неделя генетики, в ходе которой ученые рассказывают гостям выставки о передовых технологиях и разработках в области науки о наследственности.

Напомним, Центр полногенетического секвенирования создан в рамках реализации Федеральной научно-технической программе развития генетических технологий. «Роснефть» является технологическим партнером этой программы.

На сегодняшний день в центр уже поступило около 34 тыс. генетических образцов, из которых обработано уже более 25 тыс. В результате свои генетические портреты получили около 14 тыс. человек, что сделало базу данных центра крупнейшей в России.

Как уточнили в компании, научный коллектив центра собран из опытных генетиков и биоинформатиков, а также лучших выпускников магистерской программы «Геномика и здоровье человека», разработанной «Роснефтью» и МГУ им. М.В. Ломоносова. Программа была запущена в 2020 году на базе биологического факультета вуза. В 2022 году состоялся первый выпуск молодых ученых – высококлассных специалистов в области высокопроизводительного секвенирования и биоинформатического анализа его результатов.