Росгвардия не готова взять под охрану школы в приграничных к зоне СВО регионах

Из-за нехватки личного состава Росгвардия в краткосрочной перспективе не сможет организовать охрану образовательных учреждений на приграничных к зоне проведения СВО территориях и в новых регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

Такие сведения содержатся в ответе Росгвардии на запрос депутата Госдумы Нины Останиной.

«Вышеуказанные обстоятельства (нехватка численности и финансирования. — Ред.) не позволяют реализовать внесенную инициативу в краткосрочной перспективе», — говорится в документе.

В ответе ведомства на запрос депутата подчеркивается, что даже в случае выделения необходимых средств для комплектования вводимых должностей потребуется значительное время.

По оценке Росгвардии, для охраны около 20 тысяч объектов, о которых идет речь в обращении, потребуется 120 тысяч сотрудников и финансирование в размере 80 миллиардов рублей ежегодно.

7 января сообщалось, что отряд спецназа «Гром» в полном составе перешел из МВД в Росгвардию.

25 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о добровольческих формированиях в Росгвардии.

Ранее в России ввели ответственность за дискредитацию добровольцев Росгвардии.