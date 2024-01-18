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Московскую школьницу ударило током во время прохождения квеста

mk.ru: в Москве школьницу ударило током во время квеста

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FotograFFF/Shutterstock

В Москве 10-летняя девочка получила удар током, когда проходила квест вместе с матерью. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в одном из развлекательных центров Москвы, 10-летняя школьница проходила квест вместе с матерью, женщине и девочке предстояло выбраться из импровизированной темницы.

В какой-то момент ребенок дотронулся до металлического факела, висевшего на стене, и получил удар током. В результате на правой руке около большого пальца образовался ожог. От испуга и боли девочка заплакала, персонал вызвал скорую помощь.

Пострадавшую госпитализировали с ожогом руки первой степени, семье вернули деньги за квест, мать девочки в полицию обращаться не намерена.

Ранее ребенка ударило током во время игры на электрогитаре.

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