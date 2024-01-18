В США бортпроводница сфотографировалась с пассажиром, приняв его за рэпера Снупа Догга, пишет LADBible.

Как рассказал двоюродный брат мужчины, которого женщина перепутала с музыкантом, он не стал рассказывать стюардессе правду, чтобы не расстраивать ее. Сам двойник знаменитости тоже не стал возражать против совместного селфи, подыграв бортпроводнице.

После того, как кадр был опубликован в соцсетях, комментаторы удивились. По их мнению, у мужчины и Снупа Догга из общего только высокий рост, поэтому они не понимают, как женщина могла их спутать.

Кроме того, некоторые комментаторы обвинили пассажира. Люди считают, что он должен был сказать женщине правду и не выдавать себя за звезду.

Ранее сообщалось, что рэперы Ники Минаж и Снуп Догг появились в игре Call of Duty. Activision Blizzard добавила рэперов в честь пятидесятилетия хип-хоп музыки.