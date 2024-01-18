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Жильцов дома с протекающей крышей в центре Москвы атаковали крысы и черная плесень

ОСН: в центре Москвы жителей многоквартирного дома атаковали крысы и плесень

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Shutterstock/FOTODOM

Жители многоквартирного дома в центре Москвы пожаловались на годами протекающую крышу, черную плесень в квартирах и крыс. Об этом сообщает ОСН.

По информации издания, жители многоквартирного дома № 87 на Ленинском проспекте годами страдают из-за протекающей крыши и черной плесени в квартирах, которая появляется из-за сырости. Кроме того, по их словам, придомовая территория завалена мусором, из-за которого жильцы часто сталкиваются с крысами.

Проживающие в доме люди рассказали, что они неоднократно подавали жалобы в надзорные ведомства, но желаемого результата это не принесло. Теперь более 100 пострадавших жильцов готовят иск к управляющей компании ГБУ «Жилищник района Ломоносовский», передает издание.

«Проблемы такие, что мы живем будто бы в аварийном доме, хотя таковым он по факту еще не является. Однако ему срочно требуется капитальный ремонт, и мы ходатайствуем о том, чтобы его провели уже в текущем году, а не в 2033-2035, как запланировано», — рассказал один из жильцов, передает издание.

Ранее стало известно, что в Севастополе жильцы дома почти два месяца живут без крыши после шторма.

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