Медика ВСУ заочно осудили в ДНР на 28 лет

Суд в Донецкой народной республике (ДНР) вынес приговор боевому медику вооруженных сил Украины (ВСУ), заочно осудив его на 28 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

По версии следствия, в марте 2022 года медик Паскалов находился в Мариуполе. Он хотел проверить документы у двух велосипедистов. Они ответили отказом, после чего военный получил приказ расправиться с ними, расстреляв из автомата.

«Приговором суда Паскалову заочно назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В СК России уточнили, что он также объявлен в международный розыск.

До этого суд в ДНР приговорил украинского военнослужащего к 28 годам колонии строгого режима за пытки российского солдата, попавшего в плен в ходе боевых действий.

В декабре 2023 года верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор двум бывшим военным вооруженных ВСУ, один из которых был командиром роты. Их обвинили в преступлениях против мирного населения Мариуполя.

Ранее верховный суд ДНР приговорил к пожизненному бойца «Азова» (организация запрещена в России).