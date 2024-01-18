В Японии самолет вернулся в аэропорт вылета из-за пассажира, покусавшего бортпроводницу

В Японии самолет вернулся в аэропорт вылета после того, как пассажир покусал бортпроводницу, пишет Mothership. Сообщается, что мужчина в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как пишут СМИ, инцидент произошел на борту самолета авиакомпании All Nippon Airways, направлявшегося из Японии в США. Когда лайнер набирал высоту, 55-летний мужчина укусил бортпроводницу за руку.

Узнав об инциденте, пилоты решили вернуться в аэропорт вылета, на борту в это время находилось 159 пассажиров. Напавший на стюардессу был обезврежен членами экипажа и арестован полицейскими на земле.

Арестованный заявил, что не помнит, что сделал. В полиции отказались называть имя пассажира и давать какую-либо информацию по этому делу, ссылаясь на интересы следствия.

Ранее пара из Новой Зеландии во время 10-часового перелета поняла, что сидит в чужой моче.