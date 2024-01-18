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Врачи спасли новорожденного ребенка с четырьмя почками

New York Post: в Бразилии прооперировали ребенка, родившегося с четырьмя почками

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В Бразилии медики спасли недоношенного ребенка с редкой патологией, у новорожденной обнаружили четыре почки. Об этом сообщает New York Post.

Редкую патологию у плода врачи обнаружили еще во время беременности матери, девочка появилась на свет раньше срока и находилась под наблюдением медиков в течение пяти месяцев. После чего было принято решение об удалении одной из четырех почек.

Лишний орган сдавливал маленькой пациентке кишечник и желудок, у ребенка начались проблемы с усваиванием пищи. Три почки удалось сохранить, но из-за проблем с сосудами девочка никогда не сможет стать донором органов, ее организм до сих пор ослаблен.

Ребенок часто болеет простудными заболеваниями, но постепенно возвращается к полноценной жизни.

Ранее российские врачи спасли 11-летнюю школьницу с двумя матками.

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