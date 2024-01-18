Жители Новосибирска греются газом из-за отсутствия отопления спустя неделю после аварии

Житель Новосибирска Денис в беседе с «Газетой.Ru» пожаловался на отсутствие отопления после коммунальной аварии, которая произошла неделю назад. Мужчина отметил, что вчера тепло на несколько часов подали в дома, однако вскоре случилась новая авария. По его словам, он греется с помощью газовых конфорок, которые «работают круглые сутки».

«Батареи холодные. Отопления нет после первой аварии (семь дней), вчера дали на два часа, батареи не успели даже нагреться, опять отключили. Читаю — новая авария. Воды два дня не было, но потом дали. Спасаюсь тем, что газ на кухне, четыре конфорки работают круглые сутки! Страшно, но не замерзать же. Я дома сижу после операции. В зале работает электрический обогреватель. В две комнаты просто закрыл дверь, там вообще холодильник! Вода горячая благо есть, когда сильно мерзну, иду в ванную и греюсь в горячей воде, но так как я после операции, у меня сложный перелом ноги (я на костылях временно), лежать не очень удобно. Но я не отчаиваюсь, жду тепло», — сказал он.

Другая жительница города Лидия рассказала «Газете.Ru», что после аварии в доме дали отопление везде, кроме ее стояка отопления. Женщина уточнила, что у нее в квартире с утра было 11 градусов тепла, а в различных инстанциях, куда она обращалась, ничего не предпринимают.

«Я куда только не обращалась. И в ГЖИ звонила, и дочь туда писала на сайте, и в прокуратуру, и в управляющую 150 звонков и заявок. Сегодня только две заявки сделала. Отвечают «заявку приняли, передадим». Телефон запишут, номер заявки скажут – все. Я сейчас на работе, они пришли, сделали что-то – в коридоре тепло немножко, но что коридор? На кухне ладно, но в комнатах по стояку нашему женщина живет, говорит, что все холодное. Сегодня утром было 11 градусов. После первой аварии дали отопление на площадке во все квартиры. Везде было тепло, кроме нашего стояка. Слесарь придет раз в день, сделает – и опять на сутки [выключают]. А сейчас выходные будут, то есть только после выходного. Я уже вообще ничего не жду. Первая авария была, девушка позвонила сразу в прокуратуру, они пришли, начали что-то делать. Ладно там, давление, мы все понимаем, но когда уже на шестой день, и в доме везде есть, а по нашему стояку нет – мы что, особенные? Вот это непонятно», — добавила она.

11 января в Новосибирске произошла серьезная коммунальная авария, из-за которой более 200 объектов остались без отопления и горячей воды. По улицам разлился кипяток; затопило пешеходные дорожки и трамвайные пути — образовалась многокилометровая пробка. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

17 января власти Новосибирской области заявили о новой коммунальной аварии в Ленинском районе города, также оставившей без тепла 200 домов. Губернатор региона пояснил, что авария стала последствием ЧП недельной давности, «во время которой был резко сброшен теплоноситель в сети и нагрузка на трубопроводы увеличилась». Также стало известно, что после прорыва на теплотрассе пострадали пять человек.

Ранее жителей Новомосковска попросили тепло одевать детей в сады из-за аварии на ГРЭС.