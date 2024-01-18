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Возглавлявший свыше 20 лет управление ФСБ генерал покинул пост

Глава управления программ содействия ФСБ генерал Дворников вышел на пенсию

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Андрей Стенин/РИА Новости

Начальник Управления программ содействия Федеральной службы безопасности (ФСБ) генерал Василий Дворников ушел в отставку. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информированные источники.

Согласно данным издания, возглавлявший свыше 20 лет управление ФСБ Дворников вышел на пенсию, а на занимаемую им должность временно придет его первый заместитель.

Официальных комментариев от ведомства пока не поступало.

Дворников занимал свой пост с 2002 года. До этого сотрудник службы трудился первым заместителем руководителя управления ФСБ.

До этого сотрудники ФСБ задержали бывшего командира Донского батальона № 2 ГИБДД по Ростовской области Александра Своеволина. Причиной задержания стало получение взятки в размере несколько миллионов рублей. При этом мужчина должен был использовать эти средства, чтобы подкупить действующих сотрудников министерства внутренних дел РФ.

Ранее эксперты ФСБ провели новую экспертизу по делу Беркович.

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