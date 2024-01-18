Диетолог рассказала, какие продукты нельзя есть натощак

Натощак не следует употреблять газировки и десерты, поскольку эти продукты резко повышают уровень сахара в крови. Работоспособность при этом снижается. Об этом в эфире «Радио 1» предупредила диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Сладкие продукты с высоким гликемическим индексом, а это хлебобулочные изделия из муки высшего сорта, это все десерты, булки с наполнителями, мороженное, сладкие напитки будут вызывать гормональные качели», — рассказала врач.

Если у человека имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, специалист рекомендует воздержаться от свежих овощей и фруктов на завтрак, поскольку они являются дополнительным раздражителем слизистой желудка. Минимум пользы организму, по ее словам, принесут и быстрорастворимые каши, а также жареное.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева до это назвала продукты, которые не следует употреблять во время простуды. Отказаться, по ее словам, следует от фастфуда, снеков, газировки, а также от жирной, жареной пищи.

Ранее врачи перечислили недостатки модной диеты на основе фруктов и овощей.