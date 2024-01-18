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В Краснодаре в детском саду больная воспитательница спала на полу и заразила ребенка

В Краснодаре воспитательницу обвинили в том, что она заразила ребенка вирусом

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«Краснодар | Телетайп»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Краснодар | Телетайп»

В детском саду Краснодара воспитатель работала с подопечными несмотря на высокую температуру. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар|Телетайп».

О произошедшем рассказали родители детей. По словам взрослых, на видеозаписях из учреждения они заметили нарушения. На кадрах воспитательница с высокой температурой спит на полу рядом с детьми, вытирая нос руками. Впоследствии женщина касалась детей и в целом контактировала с ними.

Родители добавили, что такое поведение уже привело к тому, что один из воспитанников заразился вирусом и попал в больницу в тяжелом состоянии. На данный момент ребенок проходит лечение.

При этом директор обратил внимание на происходящее и заблокировал родителям доступ к камерам. Уже некоторое время он не выходит на связь.

На данный момент неизвестно, обратились ли родители в правоохранительные органы.

Ранее в Волгоградской области в детском саду мальчик упал со шкафа и лишился фаланги пальца.

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