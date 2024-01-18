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Ученые назвали напиток, снижающий риск развития болезни Альцгеймера

Neural Regeneration Research: кофе снижает риск развития болезни Альцгеймера

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Depositphotos

Итальянские ученые установили, что кофе способствует снижению риска развития болезни Альцгеймера, пишет портал Neural Regeneration Research.

Как пишут СМИ, авторами исследования стали сотрудники университетов Бари и Фоджа, которые занимаются изучением восстановления нервной системы человека.

«Наши обширные исследования показали, что кофе обладает нейропротекторным действием, защищая нервную систему. Полученные данные позволяют предположить лечебный потенциал напитка при нейродегеративных состояниях», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что регулярное и умеренное употребление кофе может снизить риск появления сердечно-сосудистых болезней и развития у людей сахарного диабета второго типа.

Ранее ученые перечислили опасные поопасные последствияследствия употребления энергетиков несовершеннолетними.

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