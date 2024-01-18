Ученые назвали напиток, снижающий риск развития болезни Альцгеймера

Итальянские ученые установили, что кофе способствует снижению риска развития болезни Альцгеймера, пишет портал Neural Regeneration Research.

Как пишут СМИ, авторами исследования стали сотрудники университетов Бари и Фоджа, которые занимаются изучением восстановления нервной системы человека.

«Наши обширные исследования показали, что кофе обладает нейропротекторным действием, защищая нервную систему. Полученные данные позволяют предположить лечебный потенциал напитка при нейродегеративных состояниях», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что регулярное и умеренное употребление кофе может снизить риск появления сердечно-сосудистых болезней и развития у людей сахарного диабета второго типа.

Ранее ученые перечислили опасные поопасные последствияследствия употребления энергетиков несовершеннолетними.