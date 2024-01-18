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В Екатеринбурге мужчина захотел усыпить здоровую и породистую собаку

Волонтеры спасли бассет-хаунда, которого хотели усыпить без показаний

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Shutterstock

В екатеринбургскую ветклинику обратился мужчина, попросивший усыпить здоровую собаку. Об этом пишет издание E1.

Семилетняя собака Линда оказалась на приеме у ветеринара 16 января. Владелец попросил усыпить бассет-хаунда, но врачи не выявили показаний для назначения этой процедуры.

О ситуации узнали волонтеры из фонда «Зоозащита» и вмешались. В ветклинике им дали отсрочку в два дня. За это время активисты сумели пристроить собаку.

Также они выяснили, что хозяйки Линды не стало, и ее знакомый взял питомца к себе, но вскоре понял, что не имеет возможности его содержать.

Ранее в квартире пенсионерки с деменцией, попавшей в больницу, нашли семь кошек и слепую собаку.

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