В подмосковной деревне обнаружили плантацию с 21 кг конопли

В Подмосковье правоохранители задержали и арестовали двоих россиян, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает МВД Медиа.

О том, что мужчины могут хранить на земельном участке в деревне Черная Грязь наркотики, правоохранители узнали от местных жителей. Сотрудники МВД посетили подозреваемых и нашли в помещениях более 21 килограмма конопли. Часть растений уже успели высушить и измельчить.

Правоохранители задержали жителя Мурманской области и ранее судимого москвича. В отношении мужчин возбудили уголовное дело. На данный момент они находятся под стражей. Сотрудники МВД продолжают расследование.

Ранее на Кубани женщина давала 11-летнему сыну наркотики вместо болеутоляющего.