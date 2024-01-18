В московский офис Wildberries пришли с проверкой

В офисе Wildberries в Москве работают сотрудники правоохранительных органов в связи с пожаром на складе в Шушарах. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале маркетплейса.

«Работают правоохранительные органы. <...> На работу компании это никак не влияет, мы работаем в штатном режиме», — говорится в сообщении.

По данным Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, изымается документация по складу в Шушарах. Согласно источнику, знакомому с ситуацией, проверки проводятся в офисе на улице Ленинская слобода.

Причиной проверки стал пожар, начавшийся 13 января в Шушарах на складе маркетплейса. В момент возгорания внутри склада находились сотрудники, пришлось эвакуировать 1617 человек.

По данным МЧС, площадь возгорания достигла 70 тыс. кв. м, когда огонь был локализован. Пожар удалось ликвидировать только на следующий день, после длительной проливки обгоревших конструкций здания.

До этого выяснилось, что один из сотрудников склада угрожал поджечь здание в переписке в рабочем чате.

После инцидента работник утверждал, что ему удалось это сделать. Затем мужчина написал, что к нему приходили с проверкой и заявил о наличии алиби, после чего удалил аккаунт.

Ранее СК завел уголовное дело после пожара на складе в Шушарах.