Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В московский офис Wildberries пришли с проверкой

В офис Wildberries в Москве пришли силовики после пожара в Шушарах

close
100%
Dmitry Vasilyev/Reuters

В офисе Wildberries в Москве работают сотрудники правоохранительных органов в связи с пожаром на складе в Шушарах. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале маркетплейса.

«Работают правоохранительные органы. <...> На работу компании это никак не влияет, мы работаем в штатном режиме», — говорится в сообщении.

По данным Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, изымается документация по складу в Шушарах. Согласно источнику, знакомому с ситуацией, проверки проводятся в офисе на улице Ленинская слобода.

Причиной проверки стал пожар, начавшийся 13 января в Шушарах на складе маркетплейса. В момент возгорания внутри склада находились сотрудники, пришлось эвакуировать 1617 человек.

По данным МЧС, площадь возгорания достигла 70 тыс. кв. м, когда огонь был локализован. Пожар удалось ликвидировать только на следующий день, после длительной проливки обгоревших конструкций здания.

До этого выяснилось, что один из сотрудников склада угрожал поджечь здание в переписке в рабочем чате.

После инцидента работник утверждал, что ему удалось это сделать. Затем мужчина написал, что к нему приходили с проверкой и заявил о наличии алиби, после чего удалил аккаунт.

Ранее СК завел уголовное дело после пожара на складе в Шушарах.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами