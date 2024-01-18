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В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за подъема уровня воды в реках

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«ЧП / Крым»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЧП / Крым»

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за подъема уровня воды в реках. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Республике.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 19 января на реках северного предгорья и Южного берега Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 — 1,5 метра, а в низовьях рек Бельбек и Черная — на 1,0 — 2,5 м без достижения опасных отметок», — сказано в сообщении.

10 января правительство Крыма сообщило, что на территории полуострова действует штормовое предупреждение. Особый режим был введен в связи с похолоданием до -12°C в некоторых частях региона, а также усилением ветра до 14 м/с. Позднее его продлили до 13 января.

8 января главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю объявляло штормовое предупреждение в Сочи. Причиной стали прогнозы, в соответствии с которыми в предгорных районах и высоко в горах ожидался сильный снег.

Ранее в Севастополе оценили ущерб, нанесенный городу «штормом века».

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