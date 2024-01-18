Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В саратовской школе первоклассник получил сотрясение мозга после нападения третьеклассника

«Взгляд-инфо»: в Саратове ребенок получил травмы головы после нападения в школе

close
100%
Pixabay

В Саратове первоклассник получил травмы головы после нападения третьеклассника в школе. Об этом сообщает »Взгляд-инфо» со ссылкой на мать пострадавшего ребенка.

По информации издания, инцидент произошел 15 января в одной из саратовских школ. Когда мать забрала сына из учебного учреждения, мальчик рассказал ей о нападении со стороны другого ребенка.

После этого женщина отвезла его в травмпункт, где медики диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Мать также рассказала, что у мальчика была тошнота и рвота, передает «Взгляд-инфо».

ГУ МВД России по Саратовской области сообщили о начале проверки информации о нанесении мальчику телесных повреждений. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирске школьники сломали однокласснику позвоночник.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами