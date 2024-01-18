В саратовской школе первоклассник получил сотрясение мозга после нападения третьеклассника

В Саратове первоклассник получил травмы головы после нападения третьеклассника в школе. Об этом сообщает »Взгляд-инфо» со ссылкой на мать пострадавшего ребенка.

По информации издания, инцидент произошел 15 января в одной из саратовских школ. Когда мать забрала сына из учебного учреждения, мальчик рассказал ей о нападении со стороны другого ребенка.

После этого женщина отвезла его в травмпункт, где медики диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Мать также рассказала, что у мальчика была тошнота и рвота, передает «Взгляд-инфо».

ГУ МВД России по Саратовской области сообщили о начале проверки информации о нанесении мальчику телесных повреждений. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

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