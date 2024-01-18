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Московский таксист сбил десятилетнюю девочку на пешеходном переходе

В Москве таксист сбил десятилетнюю девочку, переходившую дорогу

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Shutterstock

В Москве таксист сбил на пешеходном переходе десятилетнюю девочку. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел на Лобненской улице. Сообщается, что водитель автомобиля такси сбил на нерегулируемом пешеходном переходе ребенка, переходившего дорогу.

После произошедшего девочку госпитализировали. Информации о ее состоянии на текущий момент не поступало. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

«Прокуратура Северного административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии и привлечение виновника к установленной законом ответственности», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Москве таксист проехал на красный и сбил ребенка на пешеходном переходе.

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