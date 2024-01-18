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Пенсионерка попыталась вызволить из плена «прямого потомка» Шекспира и потеряла деньги

Мошенники обманули пенсионерку, поверившую в свое знакомство с потомком Шекспира

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Depositphotos

В Кузбассе женщина попыталась спасти из плена «потомка» Шекспира и лишилась своих сбережений. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

74-летняя пенсионерка из Кемерово познакомилась с мужчиной по имени Аллен Исиммонс на сайте знакомств. Тот рассказал ей, что живет в Лондоне и является прямым потомком Уильяма Шекспира, а затем решил приехать в гости к возлюбленной в Сибирь.

Он уже якобы прилетел в Москву, когда попросил знакомую перевести ему на карту 50 тыс. рублей. Некоторое время спустя он вновь связался с ней и сообщил женщине, что его похитили и потребовали 180 тыс. рублей в качестве выкупа. Также мужчина прислал собеседнице фотографию своего лица с ссадиной и заклеенным скотчем ртом. Но необходимой суммы у пенсионерки не нашлось, и она обратилась к правоохранителям.

В конце концов полицейские объяснили пострадавшей, что она стала жертвой афериста, и возбудили уголовное дело.

Ранее мошенники вымогали деньги под именем Урганта.

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